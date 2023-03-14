Экономика

Цветы и зубная паста выросли в цене в Псковской области

Непродовольственные товары подорожали на 0,3% в Псковской области в феврале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Из наблюдаемых непродовольственных товаров первой необходимости более всего подорожали женские гигиенические прокладки – на 4,3%,туалетное мыло – на 3,1%.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на стиральный порошок – на 5,3%, бумажные столовые салфетки – на 4,9%, детские бумажные подгузники – на 2,8%, дезинфицирующее средство для поверхностей – на 2,3%, туалетную бумагу – на 2,1%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожали: свежесрезанные цветы – на 9,5%, санитарно-гигиеническая маска – на 6%, кроссовые туфли для детей, энергосберегающая лампа – на 5,6%, керамическая облицовочная для внутренних работ плитка – на 5,5%, спички, обеденный стол – на 5,1%, металлочерепица – на 3,9%, стиральные автоматические машины – на 3%.

Более всего подешевели: пена для бритья – на 9%, детская пустышка – на 6,6%, дезодорант – на 6,5%, антисептик для рук – на 5,6%.