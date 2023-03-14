Экономика

Путин назвал понятным раздражение россиян от подсчёта средних зарплат

Президент Владимир Путин считает понятным, что людей может раздражать подсчет средних, а не конкретных зарплат, но власти должны ориентироваться на такие показатели.

Во вторник в ходе рабочей поездки в Улан-Удэ глава государства провел встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Тот рассказал президенту, что средняя зарплата в регионе поднялась с 45 тысяч рублей до 53 тысяч рублей. Цыденов при этом заметил, что не всегда жители согласны с такими оценками, говорят: «Кто такую зарплату видел?» – цитирует главу региона ТАСС.

«Конечно, вызывает у людей некое раздражение», - согласился Путин. «Но это средний показатель. На что-то надо ориентироваться», - добавил он.

Путин во вторник прибыл в Бурятию с рабочей поездкой. Он посетил Улан-Удэнский авиационный завод и пообщался с работниками предприятия. После этого Путин провел совещание по вопросам развития дальневосточных городов.