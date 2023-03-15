Экономика

Псковские делороссы подписали соглашение о сотрудничестве с «Новой формацией»

Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между Псковским региональным отделением Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Новая формация» и Псковским региональным отделением Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» подписали в Пскове 15 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Предприниматели 60».

Фото здесь и далее: «Предприниматели 60» / Telegram

Предметом соглашения послужила информационная, консультационная, образовательная и финансовая поддержка между сторонами в целях содействия друг другу в решении уставных задач.

Все предложения, высказанные участниками встречи, нашли отражение в подписанном соглашении о взаимодействии.

Ранее сообщалось, что отделение «Деловой России» откроют в Великих Луках в 2023 году.