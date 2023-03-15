Экономика

Курс доллара впервые с 20 апреля поднялся выше 77 рублей

Доллар и евро днем 16 марта существенно усилили рост в ходе торгов на Московской бирже. Вместе с этим курс доллара в моменте вырос выше уровня 77 рублей, евро – выше 82 рублей. Эксперты отмечают, что обе валюты обновили максимумы с конца апреля 2022 года.

Курс доллара на 12:27 по мск достиг 76,91 рубля/$1, прибавив 92,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Немного ранее курс американской валюты превышал 77 рублей/$1. Это произошло впервые с 20 апреля 2022 года.

Вместе с этим европейская валюта торговалась на отметке 81,97 рубля/EUR1, прибавив 1,74 рубля в сравнении с предыдущим закрытием. Немного ранее евро поднимался выше отметки 82 рублей/$1, и тоже впервые с 21 апреля 2022 года.

Что касается бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45), то ее стоимость увеличилась на 1,29 рубля, до 79,19 рубля, сообщает runews24.