Экономика

Количество открытых вкладов в Псковской области увеличилось на 40% - Сбер

За первые два месяца 2023 года жители Северо-Запада открыли в Сбере срочные вклады на более чем 200 млрд рублей. Это на 60% больше результатов аналогичного периода прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Больше других на депозиты в Сбер положили денежных средств петербуржцы – половина от общего объема по СЗФО, жители Ленинградской области – 15,7 млрд рублей, архангелогородцы и мурманчане – 14,5 и 14 млрд рублей соответственно.

Наибольшую динамику прироста спроса Сбер зафиксировал в Псковской области, где количество открытых вкладов увеличилось на 40%, а объем – в два раза: за январь-февраль псковичи вложили 6,3 млрд рублей. В среднем по Северо-Западу количество вкладов выросло на 23%.

Средняя сумма вкладов в СЗФО за год выросла на 33% и составила 710 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 890 тысяч рублей, прирост 26%.

Более 60% вкладов клиенты открыли через цифровые сервисы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение. Самые технологичные – мурманчане и петербуржцы, доля открытых ими вкладов онлайн – 70%.

«Тренд на сбережение мы зафиксировали с весны прошлого года, когда ставки беспрецедентно выросли. Сейчас условия на депозиты в Сбере также остаются привлекательными и позволяют сохранить и приумножить свободные денежные средства наших клиентов. А при наличии у них подписки СберПрайм+ есть возможность оформить вклад с повышенной процентной ставкой и увеличить доход, чем вкладчики активно пользуются», - отметил заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Александр Закурдаев.

Также на Северо-Западе растёт интерес к юаням. Так, в феврале по сравнению с январем 2023 года спрос на вклады физлиц в юанях вырос на 80%. Объем привлеченных денежных средств на срочные счета в китайской валюте увеличился на 40%.

Наибольший рост интереса к сбережениям в юанях Сбер зафиксировал в Северной столице, Мурманске, Архангельске и Республике Коми, где в феврале срочные вклады в юанях открывали в два и более раз чаще, чем месяцем ранее.

Подробнее о вкладах Сбера — на сайте банка.