Экономика

Депутат Госдумы назвал цифровой рубль третьей формой национальной валюты

Пакет законопроектов, регулирующих оборот новой формы национальной валюты – цифрового рубля, приняли в первом чтении. Об этом рассказал один из авторов законодательных проектов, депутат Государственной Думы Сергей Алтухов.

«Поступает много вопросов о том, что такое цифровой рубль. Это такие же рубли, только в новом цифровом виде — третья форма национальной валюты. Также настороженно люди относились к появлению дебетовых пластиковых карт — первое время старались обналичить все деньги в банкомате в день зарплаты», – отметил Сергей Алтухов.

Он отметил, что сейчас многие уже пользуются преимуществами безналичных расчетов из-за их удобства и безопасности, пишет «Федеральное агентство новостей». Это дает возможность получить дополнительные начисления или кешбэк. Цифровой рубль даст схожие возможности, им можно будет оплачивать покупки, так же, как и за счет безналичных денег. Разница заключается в том, что цифровыми рублями можно будет воспользоваться как наличными при отсутствии доступа к Интернету.

Оператором платформы цифрового рубля станет Центробанк, он же будет выпускать и вести учет этих денег.

«Сейчас мы законодательно регулируем вопросы заключения и расторжения договоров о цифровых счетах, совершения операций по ним, списания этой валюты. Новый вид валюты можно будет использовать при разделе имущества и завещать, оплачивать товары в обычных магазинах и крупные международные сделки. Это первый шаг к построению новой системы международных расчетов с контрагентами в дружественных странах», – добавил Сергей Алтухов.

Начать расчеты в цифровой валюте между людьми, а также между физлицами и предприятиями планируется в 2023 году. В 2024-м к использованию цифрового рубля хотят поэтапно подключать кредитные организации, а в 2025 году — небанковские финансовые организации.