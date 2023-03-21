Экономика

Импорт пластиковых товаров хотят запретить в России

Одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки могут попасть под запрет на импорт в РФ. Также Минпромторг хочет ограничить производство этой продукции внутри страны. Всего в списке 28 товаров, которые предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева, сообщают «Известия» со ссылкой на несколько источников.

Ограничить использование отдельных видов упаковки могут после проведения анализа ее альтернативных видов, которые должны соответствовать требованиям безопасности для пищевой продукции в период сроков годности, а также объемам потребления промышленностью, сказали в Минсельхозе. При этом стоимость таких материалов должна быть экономически целесообразной, уточнили там.

По данным Союза переработчиков пластмасс, привозная продукция занимает более 20% российского рынка готовых изделий из полимеров.

«Например, в категории !Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс! поставки из-за рубежа в 2022 году составили около 32,7 тысячи тонн (снижение на 22,4% к уровню 2021 года) на сумму $185,9 млн (сокращение на 23%)», — сказал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Опрошенные компании выразили беспокойство из-за возможного запрета оборота данных товаров на рынке. Бизнес к такому шагу не готов: часть товаров не имеет альтернативы, производство в необходимом объеме не налажено.

В «Союзмолоке» видят риски, если пластиковую упаковку запретят. По словам его гендиректора Артема Белова, некоторые из предложенных вариантов невозможно реализовать, например, заменить дой-пак на жестяную банку. Она не будет востребованы, это может стать причиной исчезновения ряда молочных категорий с рынка.

Эксперты считают, что для полного перехода на альтернативные виды упаковки необходимы дополнительные вложения в новые производственные линии. Что приведет к росту цен на продукты.

Инициативу Минпромторга поддерживают переработчики рыбы. По их данным, часть пластиковой упаковки можно заменить на альтернативную, потому что она уже есть на рынке, рассказали Рыбном союзе. Но переход на ее более экологичные типы должен быть поступательным, чтобы не нарушались производственно-сбытовые цепочки, и мы не вернулись бы в эпоху «рыбы в газете», добавил председатель организации Александр Панин.