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Экономика

Эксперт назвал овощи и продукты, которые подорожают весной

23.03.2023 07:53|ПсковКомментариев: 0

Цены на некоторые продукты, в частности, популярные овощи весной могут вырасти, но никаких скачков и неожиданностей не будет, пояснил доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Николай Перепелкин.

Сезонное подорожание — ожидаемый процесс. Он связан с определенными логистическими издержками, влияющими на формирование цены — когда собственные запасы прошлого урожая истощены, локальное тепличное производство осложнено, а импорт не возрастает, пишет агентство «Прайм».

«Это касается большинства овощей, в том числе, тех, которые традиционно выращивают в России — картошка, лук, морковь. Но подорожание не будет значительным и резким — от одного до десяти процентов в зависимости от вида товара. Конечно, если не присоединятся панические настроения», — объснил эксперт.

К настоящему времени большинство новых цепочек по импорту товаров налажены и рынок устойчиво реагирует на любые вызовы.

«Некоторые эксперты предрекают возможность подорожания риса, аргументируя это низким урожаем прошлого года, но запасаться впрок не стоит», — продолжил он.

Из мировых тенденций, по его словам, стоит обратить внимание на продолжительный дефицит предложения кофе в мире, который ведет к глобальному подорожанию этого продукта. Резких ценовых скачков тут тоже вряд ли стоит ожидать, заключил он.

Теги: #продукты #Цены
Источник: Псковская Лента Новостей
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