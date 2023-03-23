Экономика

Мишустин: В 2022 году приходилось ежедневно реагировать на вызовы из-за санкций

Россия в прошлом году должна была практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций, они требовали безотлагательной реакции, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства России в Госдуме.

«В прошлом году мы должны были практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций. И они требовали безотлагательной реакции. Постоянного поиска ответа на вопрос – что будет дальше», - цитирует его РИА Новости.

Меры поддержки российского бизнеса позволили ему направить освободившиеся ресурсы на перестройку товарных и логистических цепочек и адаптироваться к изменившимся условиям, добавил председатель правительства РФ.