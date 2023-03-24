Экономика

С начала года псковичи осуществили платежи телефоном по QR Сбера на сумму порядка 40 млн рублей

Объём платежей через сервис «SberPay оплата по QR» с начала 2023 года в Псковской области составил более 40 млн рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличилось и количество транзакций - 40 тысяч операций за первые два месяца текущего года. Это в восемь раз больше показателя прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Объём платежей через сервис «SberPay оплата по QR» с начала 2023 года на Северо-Западе составил 1,7 млрд рублей. Это почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Увеличилось и количество транзакций - 1,7 млн операций за первые два месяца текущего года. Это в три раза больше показателя прошлого года.

Наибольшую популярность, если судить по объёму платежей, сервис приобрел среди покупателей Санкт-Петербурга (более 1,1 млрд рублей), Калининградской области (112,6 млн рублей), а также Республики Коми (111,6 млн рублей). Чаще всего жители обращались к QR при оплате электроники, товаров для дома и здоровья, фудретейла, счетов в ресторанах и за развлечения. При этом средний чек операции составляет тысячу рублей.

«Даже если вы забыли дома наличные и банковскую карту, а ваш смартфон не поддерживает технологию бесконтактной оплаты, вы сможете приобрести нужные товары. Для этого достаточно иметь при себе телефон с приложением СберБанк Онлайн и доступом к камере телефона. Причём расплачиваться QR-кодом не только удобно, надёжно и безопасно, но ещё и выгодно, потому что за покупку товара вам вернётся кешбэк на карту в виде бонусов СберСпасибо», - сказал заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев.

Сервис позволяет выбрать для оплаты как дебетовую, так и кредитную карты, или даже списать деньги с накопительного счёта, чтобы не тратить время на перевод денег со счёта на карту. Так, например, объем покупок на Северо-Западе, совершенных при помощи QR со счетов кредитных карт, за год составил 11 % от общего оборота платежей.

Воспользоваться сервисом Сбера SberPay QR и получить за это бонусы петербуржцы могут более чем на 50 тысячах платежных терминалов таких торговых сетей, как, например: сеть ресторанов русской кухни «Теремок», магазины суши и азиатских продуктов Суши Wok и салоны оптики «Счастливый взгляд».

Одновременно с QR-технологией развивается SberPay оплата online. Зеленая кнопка доступна более чем на 75 тысячах сайтов и приложений по всей стране и более восьми миллионов россиян ежемесячно пользуется этим методом оплаты.