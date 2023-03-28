Экономика

Псковский хлебокомбинат получит льготный кредит от Сбера по программе Минсельхоза

Кредит по программе льготного кредитования предприятий, осуществляющих переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, выдаст Сбербанк крупнейшему предприятию пищевой промышленности Псковской области и Северо-Запада – АО «Псковский хлебокомбинат». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

По данным СПАРК, доля комбината в Псковской области составила 51,5%. Предприятие реализует ежегодно более 20 тысяч тонн продукции.

Программа льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и переработку сельскохозяйственной продукции, а также её продажу, реализуется Минсельхозом России в рамках постановления правительства №1528 от 29 декабря 2016 года.

«Партнёром правительственных программ поддержки бизнеса Сбербанк традиционно выступает на протяжении уже многих лет. Банк заинтересован в росте объёмов кредитования предприятий пищевой промышленности Псковской области, и мы видим большое внимание производителей продуктов питания к программе Минсельхоза, тем более, что теперь получать льготные кредиты стало проще», - отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

В четвертом квартале 2022 года АО «Псковский хлебокомбинат» дважды использовал программу кредитования Сбера под льготную закупку муки по линии Минсельхоза на общую сумму порядка 70 миллионов рублей.

«Льготные программы Минсельхоза — своевременная и важная мера, которая поддерживает производителей в сегодняшних условиях и способствует дальнейшему развитию пищевой промышленности в нашем регионе. Мы не первый раз пользуемся кредитами Сбера под льготную закупку сырья по линии Минсельхоза, что хорошо помогает в период необходимости пополнения оборотных средств», - рассказал генеральный директор АО «Псковский хлебокомбинат» Виктор Почернин.

Ранее Сбербанк открыл льготную кредитную линию ООО «Псков-Полимер» на сумму 13 млн рублей в рамках постановления правительства Российской Федерации №895 о поддержке закупки важной для экономики и граждан импортной продукции.