Экономика

Отчет региональной Счетной палаты за 2022 год заслушал бюджетный комитет областного Собрания

Отчет о деятельности Счетной палаты Псковской области за 2022 год заслушали на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«За 2022 год мы провели 135 контрольных мероприятий. По сравнению с 2021 годом количество мероприятий увеличилось на 34%. Общая сумма нарушений - 667,7 млн рублей, 326 млн выявили при формировании бюджета, 321 млн — искажение бюджетной отчетности», - привела цифры председатель Счетной палаты Псковской области Марина Хохлова

По итогам мероприятий Счетная палата направила 49 представлений и шесть предписаний, составила семь протоколов об административных правонарушениях и возбудила шесть административных дел.

Вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков попросил рассказать подробнее о выявленных нарушениях.

Председатель областной Счетной палаты ответила, что нарушения определяются по утвержденному классификатору.

«Хочется, чтобы жители понимали, какие нарушения», — уточнил вице-спикер.

«По 2022 году, как я упомянула, 300 - исполнение бюджета, 300 - искажение бюджетной отчетности. Я провела сравнение с 2021 годом. В этом году меньше выявлено нарушений», — ответила Марина Хохлова.

«Получается, у нас так или иначе искажен вопрос по ведению документооборота нашими чиновниками, которые допускают ошибки», — заметил Александр Братчиков.

Марина Хохлова подчеркнула, что это грубые нарушения по ведению бухгалтерского учета.

«Давайте подведем итоги. Выявленные денежные средства являются грубыми нарушениями отчетности, но к хищению бюджета они не ведут», — резюмировал Александр Братчиков.