Экономика

Муниципалитетам Псковской области расширят перечень условий для предоставления бюджетного кредита

Муниципалитетам Псковской области расширят перечень условий для предоставления бюджетного кредита. Об этом с заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 29 марта передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предполагается установить дополнительные случаи предоставления бюджетных кредитов из бюджета муниципального образования бюджету другого муниципального образования, входящих в состав Псковской области. Также устанавливается порядок предоставления, использования и возврата бюджетного кредита из бюджета муниципального образования бюджету другого муниципального образования.

«Какой муниципалитет может являться донором?» — спросил вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель бюджетного комитета Александр Братчиков.

Первый заместитель председателя комитета по финансам Псковской области Людмила Павлова уточнила, что можно рассматривать и поселенческий уровень. «Более низкие уровни могут предоставлять такие кредиты, анализируя остатки. Таким кредитом в прошлом году воспользовался Новосокольнический район», — пояснила она.

Ставку по кредиту определяет сам муниципалитет.

Законопроект рассмотрят на сессии областного Собрания 30 марта.