Экономика

Депутаты скорректировали бюджет псковского ФОМС на 2023 год

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили изменения в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом с сессии регионального парламента 30 марта передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

ФОМС возвращает в федеральный фонд прошлогодние неиспользованные средства, полученные на софинансирование оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, а также на стимулирующие выплаты медикам за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации. Одновременно с этим остатки федеральных целевых субвенций направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования. В связи с этим корректируется и доходная и расходная часть бюджета.

С учётом вносимых изменений доходы бюджета фонда на 2023 год утвердили в сумме 9 млрд 750 млн 16 тысяч рублей, расходы - в сумме 10 млрд 62 млн 973 тысячи рублей. Сбалансированность бюджета достигается за счет остатка финансовых средств в бюджете территориального фонда ОМС на 1 января 2023 года в сумме 312 млн 957 тысяч рублей. Параметры доходной и расходной части на плановый период 2024 и 2025 годов остаются без изменений.

Депутаты поддержали законопроект единогласно.