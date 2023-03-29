Экономика

Перечень случаев предоставления бюджетного кредита на межмуниципальном уровне расширили в Псковской области

Законопроект, расширяющий перечень случаев предоставления бюджетного кредита из бюджета одного муниципального образования другому, одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Документ устанавливает дополнительные случаи предоставления бюджетных кредитов, а также порядок предоставления, использования и возврата бюджетного кредита.

Для реализации закона муниципалитетам необходимо будет принять свои нормативные акты. Ставку по кредиту определяет сам муниципалитет. Бюджетный кредит предоставляется на срок до трех лет.