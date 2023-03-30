Экономика

Доходная часть бюджета Пскова на 2023 год увеличилась на 279 млн рублей

Доходная и расходная части бюджета города Пскова на 2023 год увеличиваются на 279 млн рублей. Соответствующее решение депутаты Псковской городской Думы приняли в ходе очередной 9-й сессии сегодня, 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе сессии депутаты согласовали внесение изменений в бюджет города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Согласно правкам, доходная и расходная части бюджета города на 2023 год увеличиваются на 279 млн рублей по подгруппе «безвозмездные поступления» от бюджета области.

В основном эти средства планируется израсходовать на оплату труда работникам бюджетной сферы.