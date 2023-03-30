Экономика

Существенный рост имущественных налогов фиксируют в Псковской области

Вопрос существенного роста имущественных налогов актуален для Псковской области. Об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного по правам предпринимателей в регионе Аркадия Мурылева за 2022 год.

«В Псковской области актуален вопрос существенного роста имущественных налогов. Это связано как с повышением кадастровой стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности у заявителей, так и с величиной ставки налога на имущество физических лиц», - говорится в отчете омбудсмена.

Аркадий Мурылев разъясняет, что ставка устанавливается органами местного самоуправления того муниципального образования, на территории которого находится объект. «При кратном увеличении кадастровой стоимости имущества соразмерно растут и налоги. Именно поэтому важно, чтобы муниципалитеты принимали надлежащие меры по стабилизации налоговой нагрузки», - заключил он.