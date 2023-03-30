Экономика

Маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах стартовала в России

С 1 апреля в России началась маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах (пластиковой или металлической таре). В системе «Честный знак» уже зарегистрировано почти 1350 отечественных производителей и около 160 импортеров, сообщили «Известиям» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак»).

«Подготовка к маркировке в этой категории длилась почти два года. За время эксперимента мы вместе с производителями, импортерами, предприятиями оптовой и розничной торговли, а также гостинично-ресторанным бизнесом протестировали маркировку всех видов продукции на всех типах линий, наладили интеграцию с ЕГАИС и обеспечили полную прослеживаемость от пивоварни или границы РФ до конечного потребителя», — сказал руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов отметил, что в настоящее время компании готовы к внедрению маркировки для кег.

«В вопросе борьбы с нелегальным рынком маркировка этого вида тары будет наиболее эффективной — именно в этом сегменте реализуется самый значительный объем нелегальной продукции. Тесты оборудования и технических решений для других типов упаковки продолжаются», — добавил он.

По решению российского правительства маркировка пива и слабоалкогольных напитков внедряется в стране поэтапно. С 1 октября вступит в силу требование о маркировке пива и слабоалкогольных напитков в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 года — в остальных видах упаковки. Принятые решения об обязательной маркировке не касаются безалкогольного пива.