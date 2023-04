Экономика

В России ликвидировали юридическое лицо Electronic Arts

Юридическое лицо американского разработчика и издателя компьютерных игр Electronic Arts (EA) в России ликвидировано, следует из информации в едином госреестре юридических лиц.

Учредителями ООО «Электроник артс» являются нидерландская Electronic Arts Nederland B. V. и немецкая Electronic Arts GmbH. Информация о прекращении деятельности юрлица путем его ликвидации внесена в реестр 31 марта. Компания, которая была юридически представлена в РФ с 2007 года, теперь является недействующей, пишет ТАСС.

В марте 2022 года Electronic Arts приостановила продажи игр на территории России и Белоруссии. В ноябре 2022 года «Известия» сообщали, что представительство разработчика в России закрыто - корпорация уже тогда не была более представлена в стране официально.

EA издала многие известные всему миру серии игр, например, Dragon Age, Mass Effect, The Sims и Need for Speed, а также серию симуляторов хоккея NHL и симуляторов футбола FIFA. Последние две издаются под брендом EA Sports.