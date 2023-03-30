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Экономика

Центробанк сообщил о сокращении подозрительных операций в России

01.04.2023 22:00|ПсковКомментариев: 0

В России в 2022 году на 5% сократился объем подозрительных банковских операций, сообщает Центробанк.

«В 2022 году объем таких операций составил 100 миллиардов рублей против 105 миллиардов рублей годом ранее. Снижению способствовало внедрение Банком России платформы "Знай своего клиента"», — приводит «Лента.ру» сообщение регулятора.

Незаконный вывод средств за рубеж, по оценкам Центробанка, составил 36 миллиардов рублей, он был минимальным за весь период наблюдения и сократился на 16% по сравнению с показателями 2021 года.

Обналичивание средств вне банковского сектора сократилось на 5% до 29 миллиардов рублей.

В Банке России также рассказали, что основной спрос на теневые финансовые услугу наблюдался в строительном секторе (43%), торговле (26%) и секторе услуг (19%).

Источник: Псковская Лента Новостей
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