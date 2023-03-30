Экономика

Доля заемщиков с двумя и более кредитами в России впервые превысила 50%

Доля заемщиков с двумя и более кредитами в России впервые превысила 50% по итогам прошлого года. Это произошло из-за увеличения числа клиентов банков с пятью кредитами на руках, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

По данным бюро, по итогам декабря 2022 года доля заемщиков с одним кредитом снизилась до 49,7%. В 2021 году показатель был на уровне 52,3%, а в 2020 году – 55%. В то же время доля россиян с двумя кредитами на руках уменьшилась с 24,3% в 2021 году до 24,3%.

«В первую очередь этому способствовал рекордный рост россиян с пятью и более ссудами — до 7,1%, следует из материала.

Выросла и доля россиян, у которых три и четыре кредита», — следует из материала.

Как напоминает «Газета.Ру», ранее со ссылкой на данные Центробанка сообщалось, что в прошлом году долги были менее чем у четверти (23,1%) российских домохозяйств. Медианная сумма долга граждан по всем типам задолженности составила 140 тыс. рублей. Больше всего задолженности у граждан было по потребительским кредитам (10,5%). Долги по кредитным картам составили 6,4%.