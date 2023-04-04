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Экономика

Кому не надо платить НДС с 1 апреля, объяснил эксперт

04.04.2023 09:10|ПсковКомментариев: 0

Налог на добавленную стоимость товара (НДС) — это сумма, которая поступает в казну страны после реализации товара или услуги. Его платят организации и предприниматели. Есть компании и операции, для которых предусмотрены налоговые льготы. Так, 1 апреля вступит в силу закон, который освобождает от уплаты НДС продажу драгоценных металлов в слитках аффинажными организациями, то есть заводами, проводящими очистку золота и драгоценных металлов от примесей.

С 1 апреля перестанет действовать НДС на покупку драгоценных металлов у аффинажных предприятий, а также организаций, изготавливающих банкноты и монеты банка России. Речь идет о взаимодействии предприятий с физическими лицами. Поправки в Налоговый кодекс призваны простимулировать развитие розничного рынка драгоценных металлов.

Новация позволит снизить стоимость слитков драгметаллов для граждан, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Налог на добавленную стоимость, естественно, перекладывают на стоимость самих изделий. Это делает их дороже», — сказал депутат в беседе с «Парламентской газетой». Он добавил, что новый закон позволит снизить нагрузку на Банк России, который является производителем слитков и монет.

Нормы, которые содержит новый закон, будут действовать до 31 декабря 2023 года.

Также освобождены от уплаты НДС организации и предприниматели, применяющие специальные режимы налогообложения, например, упрощенный, автоматизированный или патентный. Право на освобождение от НДС имеют компании, выручка которых за последние три месяца была меньше двух миллионов рублей, а также организации, возраст которых составляет менее трех месяцев, включая месяц регистрации.

Чтобы воспользоваться правом на освобождение от НДС, нужно подать уведомление в налоговую инспекцию до двадцатого числа месяца, в котором бизнес начал пользоваться освобождением от этого вида налогов. Оно действует год, если продавец не утратит на него право раньше. Через 12 месяцев нужно подать подтверждающие документы, что в течение всего срока выручка за каждые три последовательных месяца в совокупности не превышала двух миллионов рублей.

Бывает, что формально компания подходит под льготы, но получить их не может. Это происходит, когда речь идет об импорте товаров, а также если предпринимателю выставлен счет с НДС.

Не нужно платить налог на добавленную стоимость по отдельным операциям. К ним относятся:

  • медицинские услуги;
  • денежные займы;
  • перевозка пассажиров;
  • ритуальные услуги;
  • торговля акциями.

Правда, льготы не действуют, если бизнес работает через посредника. Например, если частный медицинский центр не оказывает сам услуги, а только ищет нужную клинику или врача для пациента и берет за это комиссию, НДС с вознаграждения платить нужно.

Напомним, что налоговые ставки НДС составляют ноль процентов при экспорте, десять процентов при продаже еды, товаров для детей, журналов и книг, медицинских товаров и 20 процентов во всех остальных случаях.

Теги: #ндс
Источник: Псковская Лента Новостей
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