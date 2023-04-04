Экономика

Реальная зарплата в России в этом году должна вырасти на 3-5% — Путин

Реальная зарплата в России в этом году должна увеличиться на 3-5%, сообщил президент России Владимир Путин, общаясь с работниками завода «Тулажелдормаш».

«За предыдущие месяцы, окончание года, у нас <...> в целом по стране начали расти заработные платы. Где-то 0,3, 0,4, 0,6%. Реальная заработная плата — это за минусом инфляции. Реальные располагаемые доходы населения, они подросли чуть больше, где-то на 0,9%. Но в этом году мы ожидаем все-таки изменений в лучшую сторону», — приводит цитату президента РИА Новости.

Он уточнил, что реальная заработная плата по стране должна вырасти от 3 до 5%, а реальные располагаемые доходы населения — на 2-3%.