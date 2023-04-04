Экономика

Почти 10 млн рублей заплатили псковичи за курьерскую доставку в начале года

Жителям Псковской области оказали услуги курьерской доставки на 9,8 млн рублей в январе-феврале 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В ведомстве отметили, что курьерские услуги пользуются все большей популярностью у населения. Они выросли на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (в сопоставимых ценах).

Всего по России в целом за 2022 год курьерские услуги оказали на 51,1 млн рублей (по оперативным данным).

В структуре объема платных услуг они имеют незначительную долю – всего 0,2%.