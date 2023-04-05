Спрос на новый персонал в сфере лесной промышленности в Псковской области за год вырос на 25% - исследование

Анализ рынка труда в сфере леспрома показывает, что по итогам первых трёх месяцев наибольшую потребность в новых сотрудниках испытывали работодатели из Москвы (13% новых вакансий от всего объема по стране), Московской области (11%), Петербурга (8%), Архангельской области (4%) и Краснодарского края (3,6%).
По данным сервиса hh.ru, наибольший рост спроса на персонал в данной пятёрке регионов-лидеров зафиксирован у архангельских компаний (+47% новых вакансий по сравнению с первым кварталом 2022 года). В Псковской области рост спроса на новый персонал в леспроме +25%, в Москве +21%, в Московской области +12%, а вот в Краснодарском крае, наоборот, снижение спроса: -9%. В целом же на регионы СЗФО приходится почти 2000 вакансий в лесной отрасли, что на 32% больше, чем в первом квартале 2022 года.
Диапазон зарплат в вакансиях из сферы леспрома в Псковской области на данный момент от 45 977₽ до 54 023₽. При этом важно, что некоторые наиболее активные компании-работодатели уже заявляют, что проведут индексацию зарплат своих сотрудников.
«За год работодатели из сферы лесной промышленности также несколько изменили предлагаемые условия работы и требования к кандидатам. Так, компании стали на 5% реже предлагать работу соискателям без опыта и стажа в профессии, но при этом на 14% чаще искать опытных работников со стажем более 6 лет в профессии и отрасли. Также работодатели стали более ориентированы на закрепление работников внутри компании и увеличили на 14% число вакансий с постоянной занятостью и на 17% стали чаще искать персонал на полный рабочий день. При этом число рабочих мест с частичной и проектной занятостью в лесной и деревообрабатывающей отрасли упало на 31%», - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.
В топ-25 самых востребованных профессий у работодателей из сферы лесной промышленности вошли по большей части «синие» воротнички (17 профессий из 25). При том возглавляет данный рейтинг традиционно профессия менеджера по продажам, которая уже более года является наиболее востребованной у компаний из леспрома.
|
профессия
|
доля вакансий
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
13%
|
Водитель
|
5%
|
Инженер-конструктор, инженер-проектировщик
|
4%
|
Оператор производственной линии
|
3%
|
Бухгалтер
|
3,1%
|
Слесарь, сантехник
|
2,6%
|
Технолог
|
2,4%
|
Машинист
|
2,4%
|
Кладовщик
|
2,2%
|
Сервисный инженер, инженер-механик
|
2,2%
|
Электромонтажник
|
2,2%
|
Начальник смены, мастер участка
|
2,0%
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
1,9%
|
Менеджер по закупкам
|
1,9%
|
Начальник производства
|
1,8%
|
Разнорабочий
|
1,8%
|
Оператор станков с ЧПУ
|
1,5%
|
Инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог
|
1,5%
|
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|
1,4%
|
Упаковщик, комплектовщик
|
1,3%
|
Программист, разработчик
|
1,2%
|
Инженер-энергетик, инженер-электрик
|
1,2%
|
Руководитель отдела продаж
|
1,2%
|
Грузчик
|
1,2%
|
Менеджер по маркетингу, интернет-маркетолог
|
1,1%