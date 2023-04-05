Экономика

Расходы на оплату труда бюджетников увеличили в Великих Луках

Расходы на оплату труда работников бюджетных отраслей увеличили в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Великолукской городской Думы.

Фото: пресс-служба Великолукской городской Думы

Сегодня, 7 апреля, в Великих Луках прошло очередное заседание Великолукской городской Думы 7-го созыва. В повестке дня 12 вопросов и раздел «Разное».

Участники заседания приняли поправки в бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В частности они касались увеличения финансирования расходов на нужды управления образования, сферы культуры и оплату труда работникам бюджетных отраслей.

«Поправки касаются важных сфер и будут направлены на улучшение жизни великолучан», - отметил заместитель главы города Николай Андросович, голосуя за принятие поправок.