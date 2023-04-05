Экономика

Александр Козловский: РСПП Псковской области способен консолидировать усилия предпринимательского сообщества

Доклад о работе Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области представил его руководитель, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в ходе съезда сегодня, 7 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей

«Уже четвертый год региональный Союз промышленников и предпринимателей Псковской области, весь наш бизнес, как и вся страна, живет в экстремальных условиях. На мировом сломе навязанной нам парадигме мирового устройства! Это глобальный процесс, который взрывает систему во всех уголках планеты. Вам, как локомотивам нашего регионального бизнеса, приходилось сначала справиться с вызовами пандемии. Теперь вы перестраиваетесь исходя из тех экономических реалий, которые нам диктует специальная военная операция, чувство патриотизма и любви к родной стране и ее ценностям. Но наш президент, наш губернатор стремятся оптимизировать многие процессы контроля и помощи со стороны государства, чтобы подставить плечо отечественному предпринимателю в это сложное время, защитить экономику и россиян», – выступил он.

По словам Александра Козловского, в Государственной Думе и Совете Федераций работают над соответствием законодательной базы условиям сегодняшнего дня.

«Вы знаете, что как депутат я считаю своим догом быть депутатом, который полезен региону и полезен вам. И еще раз обращаюсь к вам с призывом – сообщайте мне о том, что необходимо отрегулировать на законодательном уровне. Я готов поддерживать и исполнять ваши инициативы», – призвал депутат.

РСПП в Псковской области находится в постоянном конструктивном диалоге с федеральными и региональными органами власти, заметил он.

«На XX съезде РСПП в этом году традиционно работал Владимир Владимирович Путин. Он обозначил ориентиры развития и модернизации экономики, усиление влияния и роли бизнес-сообщества на процессы принятия государственных решений, – рассказал о XX съезде Александр Козловский. – Отмечалось создание системы оценки регулирующего воздействия государства и внедрение обязательной экспертизы всех проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса со стороны сообщества».

По поручению президента на ХХ съезде РСПП правительство прорабатывает возможность снижения административной и налоговой нагрузки на небольшие промышленные предприятия.

«Как отметил президент, наша страна сумела сконцентрировать ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономики, благодаря своевременно принятым правительством антикризисным мерам и народной программе партии "Единая Россия"», – объяснил депутат и представил главные темы, которые находятся в фокусе.

Среди них:

усиление программ развития высокотехнологичного отечественного производства;

закрепление приоритетности российских товаров, включая распространение национального режима на все закупки, и фиксирование ответственности на законодательном уровне за несоблюдение квот для отечественных товаров (это кивок в сторону Госкомпаний);

поддержка компаний, участвующих в импортозамещении и ведущих новые инвестиционные проекты,

трансформация таможенно-тарифной политики

развитие офсетных контрактов на федеральных заказчиков, которые гарантируют бизнесу поставку определенного объема товаров или услуг в определенные сроки, например, по нацпроектам и госпрограммам в медицине, образовании и других сферах;

регулирование налоговой нагрузки на предприятия обрабатывающей промышленности по аналогии с агропромышленным комплексом;

увеличение частного и государственного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

По большинству из этих направлений позицию отправляли и от регионального отделения РСПП и ее членов для отражения на съезде, отмечая их значимость для развития экономики.

«Коллеги, прошедшее десятилетие в работе Российского союза в Псковской области показало, что наша организация способна консолидировать усилия предпринимательского сообщества, в том числе малого и среднего бизнеса, в деле защиты интересов бизнес-сообщества и построения современной инновационной экономики. Однако проблем у бизнеса как всегда много и решение самых острых требует времени. Например, кадры. Уверен, что с этой проблемы справимся», – обратился к присутствующим в зале Александр Козловский.

За последний год 15 заводов открыли свои двери для 3,5 тысяч ребят.

Александр Козловский выразил надежду, что благодаря таким проектам как ПИШ, сотрудничеству с ведущими фондами инноваций, Российско-белорусскому сотрудничеству образовательная среда будет давать экономике региона все больше компетентных кадров.

«Отдельно и особо нужно отметить участие членов РСПП в социальном партнерстве при решении проблем с обеспечением армии на СВО. Я не стану называть объемы, цифры, предприятия – все сидящие в зале знают их – они огромны. Это результат мобилизации всех наших ресурсов. И мы благодарим Михаила Юрьевича (Ведерникова, губернатора Псковской области - ред.), его команду за руководство, организацию и координацию всех процессов связанных с СВО. У нас выстроена лучшая в стране система поддержки как внутри региона, так и доставки помощи на юг страны. И уверяю вас, это не преувеличение. Спасибо каждому, из вас за помощь России и милосердие. Коллеги, желаю вам сегодня полезной и плодотворной работы», – завершил выступление депутат.