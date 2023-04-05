Александр Козловский: РСПП Псковской области способен консолидировать усилия предпринимательского сообщества

Доклад о работе Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области представил его руководитель, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в ходе съезда сегодня, 7 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей
По словам Александра Козловского, в Государственной Думе и Совете Федераций работают над соответствием законодательной базы условиям сегодняшнего дня.
«Вы знаете, что как депутат я считаю своим догом быть депутатом, который полезен региону и полезен вам. И еще раз обращаюсь к вам с призывом – сообщайте мне о том, что необходимо отрегулировать на законодательном уровне. Я готов поддерживать и исполнять ваши инициативы», – призвал депутат.
РСПП в Псковской области находится в постоянном конструктивном диалоге с федеральными и региональными органами власти, заметил он.
«На XX съезде РСПП в этом году традиционно работал Владимир Владимирович Путин. Он обозначил ориентиры развития и модернизации экономики, усиление влияния и роли бизнес-сообщества на процессы принятия государственных решений, – рассказал о XX съезде Александр Козловский. – Отмечалось создание системы оценки регулирующего воздействия государства и внедрение обязательной экспертизы всех проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса со стороны сообщества».
По поручению президента на ХХ съезде РСПП правительство прорабатывает возможность снижения административной и налоговой нагрузки на небольшие промышленные предприятия.
«Как отметил президент, наша страна сумела сконцентрировать ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономики, благодаря своевременно принятым правительством антикризисным мерам и народной программе партии "Единая Россия"», – объяснил депутат и представил главные темы, которые находятся в фокусе.
Среди них:
По большинству из этих направлений позицию отправляли и от регионального отделения РСПП и ее членов для отражения на съезде, отмечая их значимость для развития экономики.
«Коллеги, прошедшее десятилетие в работе Российского союза в Псковской области показало, что наша организация способна консолидировать усилия предпринимательского сообщества, в том числе малого и среднего бизнеса, в деле защиты интересов бизнес-сообщества и построения современной инновационной экономики. Однако проблем у бизнеса как всегда много и решение самых острых требует времени. Например, кадры. Уверен, что с этой проблемы справимся», – обратился к присутствующим в зале Александр Козловский.
За последний год 15 заводов открыли свои двери для 3,5 тысяч ребят.
Александр Козловский выразил надежду, что благодаря таким проектам как ПИШ, сотрудничеству с ведущими фондами инноваций, Российско-белорусскому сотрудничеству образовательная среда будет давать экономике региона все больше компетентных кадров.