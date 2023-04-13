Экономика

«Дневной дозор»: Почему россиян не беспокоят западные санкции?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему наличия или отсутствия беспокойства западными санкциями у россиян. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

С февраля 2022 года страны Запада начали вводить беспрецедентные по объему пакеты санкций в отношении нашей страны. В первую очередь принятые ограничения были направлены на финансовую, энергетическую и транспортную отрасли, поставки товаров, технологий и оборудования.

Тогда многие россияне столкнулись со сложностями. Прежде всего это был заметный рост цен, исчезновение некоторых товаров, уход известных брендов, невозможность денежных переводов, запрет на поездки за границу, сокращение доходов и потеря сбережений. На этом фоне рос уровень обеспокоенности граждан.

Год спустя после начала СВО уровень беспокойства населения России по поводу западных санкций снизился. Это выяснил «Левада-центр»* (внесенный Минюстом России в список иноагентов). При этом большинство опрошенных считают, что санкции затрагивают только тех, кто непосредственно ответственен за внешнюю политику России, но не простых граждан.

При этом наиболее зависимые от цен на продукты социальные группы - пожилые граждане и люди с невысоким заработком - гораздо чаще отмечают негативные последствия санкций. Но для большинства россиян такие последствия санкций, судя по данным опроса, незначимы.

Однако в исследовании удивляет мнение респондентов о том, что санкции не окажут негативного влияния на развитие России. Больше половины опрошенных убеждены: введенные Западом ограничения укрепят страну и станут стимулом для ее развития.

Создается впечатление, что восприятие западных санкций у простых граждан и у бизнеса существенно разнятся. Ведь на самом деле в экономике есть еще много дыр, а импортозамещение вылилось в потерю качества некоторых товаров и рост цен.

Почему россиян перестают беспокоить западные санкции? Как относится к санкциям бизнес? Правда ли, что пожилые и малообеспеченные граждане больше всех беспокоятся из-за введенных Западом ограничений? Об этом в программе «Дневной дозор».

Паника, которая была в начале, ушла, и у людей снижается обеспокоенность, потому что в магазинах сейчас нет дефицита товаров, утверждает председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

«Если раньше была обеспокоенность, то сейчас у меня обеспокоенности уже нет. С момента, когда были введены санкции, прошло уже больше года, и соответственно, паника, которая поначалу была, ушла. Мы же видим - из магазинов ничего не ушло. Был какое-то время ажиотаж по песку. Но это было больше связано с пандемией. Почему беспокоятся люди старшего поколения? Потому что они помнят свою молодость, когда был дефолт, когда в магазинах все было, потом нет. У них есть пример. Эта обеспокоенность есть, и она уже на уровне генетики сидит».

Люди привыкли жить в режиме ограничений со стороны Запада, считает директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин. Однако, на его взгляд, удивительно, что пенсионеры встревожены санкциями, потому что молодежь намного больше теряет в текущей ситуации.

«Обеспокоенность снизилась, потому что люди привыкли к этим санкциям. Они достаточно давно наложены на российскую экономику, и поэтому у людей тревога пропала. Они привыкли жить в режиме санкций. Собственно говоря, человек – это такой организм, который привыкает ко всему. И у людей такая привычка: понятно, что неудобно, но не смертельно. Поэтому они и перестали беспокоиться. Что касается социальных групп – для меня удивительно, что пенсионеры встревожены. Мне кажется, наоборот, молодые люди должны беспокоиться по поводу санкций, потому что они понимают события, которые происходят, и что для них санкции – это очень скверно, они не получают развития. Я не говорю про бизнес, но технологическое развитие: мы же отрезаны не только от продуктов, изделий, но и от отрезаны от инновационных технологий. И молодых, мне кажется, это и должно пугать».

Когда санкции впервые были приняты, они использовались как инструмент информационного и экономического давления, у людей была повышена тревожность на этом фоне, считает лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский. Но сейчас ситуация стабилизировалось, все приспособились к действиям введенных Западом ограничений, поэтому и уровень обеспокоенности падает.

«Я думаю, что санкции западным миром использовались, как некое информационно-экономическое давление. И когда оно впервые появилось, люди восприняли это как угрозу для собственной зоны комфорта, для уровня жизни. Конечно же, была тревожность, в принципе, это логично. Мы видим, что полки магазинов не пустеют, дефицит товаров преодолен, и промышленность у нас развивается, и по некоторым показателям даже дает плюс. Все это внушает доверие, и уже санкции воспринимаются как просто пустой звук и обыденность. По поводу старшего поколения я думаю о том, что санкции введены для Советского Союза еще в то время, и они делают параллель, не хотят, чтобы был дефицит товаров. Но если посмотреть на историю, то советская система спокойно справлялась с санкциями. Сейчас я думаю о том, что наша российская система спокойно справится с ними».

Граждане с невысоким заработком, скорее всего, боятся дальнейшего повышения цен на товары первой необходимости, предполагает руководитель Псковского регионального отделения «Партии пенсионеров», заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов. А обеспокоенность пожилых людей на фоне введенных санкций объясняется страхом остаться без финансовой поддержки.

«Положение в основном более-менее нормально, нет дефицита с продуктами. Есть определенное повышение цен на продукцию с учетом санкций, поэтому, наверное, волнуются. Пожилые люди волнуются и боятся остаться одни, они не очень находятся во внимании у остального населения, а если санкции будут продолжаться, то каждый будет, наверное, больше о себе думать, чем о других».

Баланс товаров широкого потребления налажен, поэтому и падает уровень обеспокоенности россиян из-за санкций, объясняет псковский промышленник, генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий. Однако он отметил, что на промышленных предприятиях все еще стоит вопрос о том, как быть с импортным оборудованием, которое когда-то начнет выходить из строя.

«Как я предполагал год назад, когда все эти санкции начались, что они сильно большого влияния на экономику России не окажут. Но это только по близлежащей перспективе, то есть в течение года, в отличие от других экспертов, я предполагал, что никаких потрясений для рынка России у нас не будет. По большому счету, продукты не пропали. Вещи так называемого люксового сегмента можно купить сразу, но цена может немного кусается, на 50-70% нужно платить побольше. Рынок потребления для населения достаточно сбалансированный и наполненный. Никаких проблем санкции на наше население, по большому счету, не оказывают. Но тут надо понимать следующее. Меня беспокоит технологическое оборудование. Тут может быть серьезная проблема, оно изнашивается, там достаточно серьезная электроника на этом оборудовании. На что менять? Пока вопрос. Заменить можно теоретически, но это очень большие усилия. Я не знаю, как эту проблему пока решать. На моем предприятии мы очень сильно озадачены: что будем делать дальше с теми станками, на которых стоит электроника Siemens? Что касается пожилого населения: видимо, они вспоминают советские годы, когда санкции были глобальными, когда был железный занавес. Жили тогда, действительно, очень плохо. Может быть, с этим связана обеспокоенность пожилого населения».

Предприниматели нашли альтернативные пути работы после введения санкций, поэтому уровень обеспокоенности падает, утверждает президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. Однако социальные группы, опасающиеся санкций, недостаточно информированы о том, что дефицита товаров не предвидится.

«Если говорить о категории предпринимателей, то здесь очень простое объяснение: санкционное давление уже де-факто существует, его невозможно не учитывать. За это время предприниматели нашли некие альтернативные пути, и они работают. Поэтому чего беспокоиться в отношении того, что собственными пожеланиями или благими намерениями изменить невозможно, а можно изменить только путем конкретных обходных шагов и снижения тех рисков, которые были связаны с ними. Я уверен, что сейчас привязка к евро или доллару не является такой актуальной, какой была раньше. Мне кажется, Запад перехитрил сам себя. Интерес с учетом этих санкций к этим валютам, как менее востребованным, упал. Сейчас все больше и больше переходят на расчеты напрямую. Я недавно был в Индии, там прямой коридор: рупия-рубль идет в расчетах. Та же самая ситуация с Китаем, со многими другими странами будут выстраиваться эти прямые отношения. Главные санкции – финансовые блокировки расчетов и работы карт систем Visa и MasterCard, технологические, транспортные и многие другие. А для населения с небольшими доходами и пожилого возраста, я думаю, что это некий такой стереотип, по которому сложно изменить психологию, он говорит только о недостаточной информационной работе в этих слоях населения, которые санкций опасаются. Товаров первой необходимости не убавилось, а только прибавляется».

Негативные последствия западных санкций граждане России ощущают по-разному. Кажется, что объяснить снижение уровня обеспокоенности из-за санкций у простых россиян можно тем, что они адаптировались к новым условиям жизни. Дефицита товаров широкого потребления нет — и этого достаточно для наших соотечественников, чтобы не волноваться.

На самом деле для большинства россиян экономические трудности, вызванные санкциями, до сих пор остаются актуальной проблемой. Это выражается в заметном росте цен на ряд товаров и продуктов повседневного спроса, а также ухудшении качества ряда продуктов. У бизнеса масштаб сложностей еще выше.

Анастасия Сливинская

* Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента