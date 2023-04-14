Экономика

Каждый четвертый россиянин тратит основную часть доходов на еду – исследование

Каждый четвертый россиянин тратит основную часть своих доходов на еду, следует из данных Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики.

Из них 10%, отвечая на вопрос, какая часть доходов уходит из их семейного бюджета на продукты, сообщили, что «почти все». Еще 15% тратят на питание около двух третей дохода, сообщают «Известия».

17% жителей страны в 2022 году испытывали нехватку средств на покупку базовых вещей: продуктов питания или одежды и обуви. В частности, 4% из этой доли сообщили, что денег не хватает даже на питание, и 13% — что у них есть только возможность купить продукты, но не одежду или обувь.

При этом, если рассматривать многолетнюю динамику, показатели улучшаются. Так, во время аналогичного исследования, проведенного в 2019 году, показатель тех, кто жаловался на нехватку денег на еду был почти в два раза выше — 7%, отмечают авторы исследования. Доля же тех, кому не хватало на обувь и одежду, четыре года назад составляла 16%.

Данные показывают, что в долгосрочной перспективе благосостояние граждан растет, хотя и «не слишком динамично», сказала доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она отметила, что последние годы были сложными, поэтому выросла господдержка наиболее уязвимых слоев населения. О том, что выводы о сокращение числа бедных «близки к реальности», заявила и профессор МГУ, главный научный сотрудник Института социальной политики ВШЭ Наталья Зубаревич.

Она напомнила об индексации в 2022 году детских пособий и введении новых (на детей от 8 до 17 лет в семьях с низким уровнем достатка). По мнению Натальи Зубаревич, таргетированная поддержка малоимущих семей позволила им «чуть приподняться над линией бедности».