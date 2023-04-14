Экономика

Предсказавший кризис 2008 года экономист спрогнозировал кредитный коллапс в США

Профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года, озвучил очередной прогноз. Он отметил, что национальной банковской системе пришлось столкнуться с серьезным вызовом, что неминуемо движется к коллапсу.

Экономист прогнозирует, что США движутся к кредитному кризису, который обернется для экономики рецессией. И причиной этого могут стать региональные банки, выдающие кредитные займы по ипотеке, коммерческой недвижимости, а также бизнесу, малым и средним предприятиям, пишет RuNews24.

Экономист резюмирует, что после краха Silicon Valley Bank более мелкие банки только приведут к усложнению процесса получения кредитов, в результате в США «начнется кредитный кризис».