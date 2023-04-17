Самый подорожавший за год санкций продукт назвали в Росстате

Жевательная резинка возглавила перечень продуктов, которые заметнее всего подорожали за год в российских магазинах, это зафиксировал Росстат.
В минувшем марте цены на жевательную резинку в годовом выражении поднялись на 21,89%, тогда как год назад рост был в три раза ниже — 7,1%, сообщает РИА Новости.
«Среди причин роста можно выделить проблемы с логистикой поставок, в том числе сырья (резиновой основы), удорожание логистики, а также рост стоимости упаковки», — сказал заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюза») Дмитрий Леонов.
Весь 2021 год жвачка ежемесячно дорожала на 4-5%, но с февраля 2022-го, после усиления западных санкций, показатель резко пошел вверх (март — 7,1%, апрель — 10,96%, май — 13,98%), а с сентября каждый месяц прибавлял более чем по 20%.
Так, доставка из-за рубежа в среднем подорожала вдвое, что привело к росту себестоимости товаров с импортной составляющей как минимум на 8-10%. При этом в крупной сетевой рознице жвачка примерно на 10-12% дешевле, чем в среднем по стране, — по словам Караваева, за счет большей закупочной мощности и промоактивности производителей.
По информации Росстата, помимо жвачки, наибольший рост в годовом выражении показали цены на маргарин (+22%), огурцы (+20%), зефир и пастилу (+17,4%), печенье (+17,3%) и сливочное мороженое (+17,2%).