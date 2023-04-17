Экономика

Названы популярные продукты, которые подорожали в России

Росстат на неделе с 11 по 17 апреля зафиксировал заметный рост цен на свинину, в отличие от продолжающего дешеветь мяса кур; из овощей ощутимо подорожали капуста и лук, тогда как рост цен на огурцы сбавляет темп, а помидоры, как и яйца, дешевеют вторую неделю, следует из материалов статведомства.

Так, свинина на отчетной неделе подорожала сразу на 0,87% (до этого, с 4 по 10 апреля, подешевела на 0,31%), кроме того, подорожала и баранина — плюс 0,23% на текущей неделе и плюс 0,55% — на предыдущей. В свою очередь мясо кур дешевеет — минус 0,13% и минус 0,19% соответственно, пишет агентство «Прайм».

Яйца дешевеют вторую неделю (на отчетной цена на них понизилась на 0,06%, на предыдущей — на 0,18%), сахарный песок продолжает дорожать, прибавив 0,8% и 0,22% соответственно. Подсолнечное масло подешевело на 0,25%, неделей ранее — подорожало на 0,31%. Гречка продолжает дешеветь — минус 0,69% на отчетной неделе и минус 0,6% — на предыдущей, рис стал дешевле на 0,05% против роста на 0,28%, пшенная крупа дорожает (плюс 0,09% и плюс 0,02% неделей ранее.)

Цены на плодоовощную продукцию в России за неделю с 11 по 17 апреля выросли в среднем на 0,7% против 0,3% за период с 4 по 10 апреля. В этот раз вклад в повышение внесли капуста и лук: на отчетной неделе они подорожали на 5,69% и на 4,16%, на предыдущей — на 0,23% и на 0,08%. Рост цен на огурцы замедлился — плюс 0,68% против 2% неделей ранее, а помидоры вторую неделю дешевеют (минус 1,52% и 0,24% соответственно).