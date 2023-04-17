Экономика

Налог для миллионеров в пользу мобилизованных предложили ввести в России

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов направили на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина письмо с предложением брать с миллионеров дополнительные 2% налога и отправлять их в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей.

«Граждане, имеющие доход более чем 12 млн рублей в год, могут платить дополнительные 2% к НДФЛ, которые будут поступать в специальный Фонд поддержки мобилизованных и их семей», - сказано в письме, которое Кузнецов опубликовал в своем Telegram-канале.

Как отмечается в письме депутатов, от мобилизованных и членов их семей часто поступают обращения с просьбой предоставить жизненно необходимую помощь, пишет РИА Новости.

По словам Кузнецова, по такой схеме работает фонд помощи больным детям «Круг добра». «Механизм эффективный и справедливый. Таким образом мы дадим возможность каждому сверх-богатому россиянину помочь своему народу и при этом избежать санкционных преследований и запретов на въезд к родственникам в страны Европы и США. Каждый олигарх сможет сказать Госдепу "это я не сам решил помочь людям, это с меня правительство насильно спецналог берет"», - добавил депутат.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году. По словам президента, работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи - простым, по принципу одного окна, без бюрократии. Он отметил, что за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник, координатор.