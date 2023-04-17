Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой понедельник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В гости к ведущему Станиславу Оссовскому придут генеральный директор ООО «Дом мяса» Александра Скрыпникова и основатель предприятия Антон Скрыпников. Гости студии расскажут, как пандемия помогла им превратить хобби в работу, и как приготовление колбасок для гриля в домашних условиях переросло в производство сыровяленых продуктов по старинным технологиям.

Подробнее о пандемийном дауншифтинге и импортозамещении «запрещенки» - эфире.

Трансляция завершена