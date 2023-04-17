Экономика

Эксперты расскажут псковскому бизнесу о трендах и отечественных IT-сервисах

Эксперты цифровой экосистемы МТС расскажут про тренды 2023 года и отечественные IT-сервисы для онлайн-обучения и проведения видеоконференций. Все вебинары бесплатные, для участия нужна только регистрация. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

25 апреля, 8:00 (мск) — на вебинаре «Как внедрить отечественную платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах?» спикеры расскажут, как проводить дистанционно мероприятия со сложным техническим оснащением и настраивать автоматический сбор статистики, как привлекать новых студентов и монетизировать обучение, как экономить ресурсы на обучение и организацию мероприятий и обеспечить безопасность данных. Мероприятие будет также полезно для проректоров, руководителей учебных и методических отделов, отделов по информатизации.

27 апреля, 13:00 (мск) — спикер Александр Афанасьев расскажет о том, как развернуть в компании платформу Webinar для онлайн-встреч и мероприятий. Участники узнают, как проводить совещания, мозговые штурмы, стратсессии и летучки – из браузера или мобильного приложения, как использовать привычные сервисы для совместной работы – интерактивную доску Miro, Google Календарь, Chrome и другие, а также сократить время на администрирование.