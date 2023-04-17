Экономика

«Деловой понедельник»: Пандемийный дауншифтинг в Гдове и импортозамещение «запрещенки». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Деловой понедельник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 апреля.

В гости к ведущему Станиславу Оссовскому пришли генеральный директор ООО «Дом мяса» Александра Скрыпникова и основатель предприятия Антон Скрыпников. Гости студии расскаазли, как пандемия помогла им превратить хобби в работу, и как приготовление колбасок для гриля в домашних условиях переросло в производство сыровяленых продуктов по старинным технологиям.

Подробнее о пандемийном дауншифтинге и импортозамещении «запрещенки» - в эфире.