Экономика

Свой омбудсмен может появиться у самозанятых

Федеральный и региональный омбудсмены по защите прав предпринимателей получат полномочия рассматривать жалобы не только организаций и ИП, но и самозанятых. Уполномоченные будут давать разъяснения и работать с компетентными органами, чтобы защитить права заявителей. Такой законопроект заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко планирует внести 24 апреля.

Депутат предложила добавить в Закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» еще одну статью. По ней федеральный и региональные уполномоченные будут вправе рассматривать жалобы самозанятых по вопросам нарушения их прав и законных интересов. Но при работе с такими обращениями будут некоторые особенности. Так, вариантов, как сможет действовать омбудсмен, будет меньше, чем при работе с компаниями, сообщает «Парламентская газета».

Например, омбудсмен сможет разъяснить заявителю, какие у него есть права и как он может защитить свои интересы, или передать жалобу в орган власти или должностному лицу, к компетенции которого относится решение проблемы по существу. Чиновнику, на работу которого поступила жалоба, ее передавать будет запрещено. Но можно будет отправить в орган или госслужащему, к которому возникли претензии, заключение с указанием мер для восстановления прав и соблюдения законных интересов самозанятых. Разрешается также предпринимать и другие действия, предусмотренные федеральными и региональными законами. Например, запрашивать необходимые документы и сведения у госорганов и посещать их, предъявляя удостоверение.

Наталья Костенко напомнила, что она отправила законопроект на согласование в Минэкономразвития и другие заинтересованные ведомства в октябре прошлого года. «Провели обсуждение, доработали изначальный законопроект. Была дискуссия по поводу того, по каким вопросам самозанятые могли бы обращаться к уполномоченным», — сказала Наталья Костенко.

После этого доработанный документ обсудили еще раз. В Минэкономразвития его поддержали. В части создания механизма защиты прав и законных интересов физических лиц, являющихся налогоплательщиками специального налогового режима, замечаний и предложений нет, говорится в отзыве, подписанном замминистра Татьяной Илюшниковой.