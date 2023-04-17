Экономика

Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс поддержали в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали федеральный законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. Об этом с сессии регионального парламента 25 апреля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий создание свободной экономической зоны в новых регионах РФ: ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Проект подготовлен в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов, привлечения инвестиций в развитие действующих и создание новых производств, развития транспортной и иных инфраструктур, строительной отрасли, туризма, сельского хозяйства и санаторно-курортной сферы, а также повышения уровня и кач проект федерального закона подготовлен в целях установления особого налогового режима в отношении участников свободной экономической зоны на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

Проектом федерального закона предлагается установить налоговые льготы.