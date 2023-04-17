Экономика

Законопроект о повышении НДФЛ для работающих из-за границы россиян отозван из Госдумы

Кабмин отозвал находившийся на рассмотрении Госдумы законопроект о повышении ставки НДФЛ для работающих из-за границы россиян. Об этом стало известно во вторник, 25 апреля.

Согласно проекту закона, в некоторых случаях работодателям предлагалось увеличить ставку налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 30%. Информация о вынесении на рассмотрение документа появилась в понедельник, 24 апреля, пишет runews24.

Однако уже на следующий день правительство отозвало его. Как объяснили в ведомстве это произошло из-за того, что в него необходимо внести технические уточнения. После этого законопроект опять вынесут на обсуждение.

Отмечается, что в случае принятия этого законопроекта, поправки вступят в силу с 1 января 2024 года.