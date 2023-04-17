Экономика

Предприятия РЖД за 10 лет пополнили бюджет Псковской области почти на 6 млрд рублей

Более 5,7 миллиарда рублей перечислено за последние десять лет в бюджеты Псковской области предприятиями ОАО «РЖД» в границах Октябрьской железной дороги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ОАО «РЖД».

«Объем налоговых отчислений от ОАО "Российские железные дороги" в бюджет Псковской области с 2013 года составил 5 млрд 728,1 млн рублей. Ежемесячно железнодорожники Октябрьской магистрали пополняют казну региона на 48 млн рублей в среднем», - сообщили в организации.

Там также напомнили, что в 2022 году сумма налоговых отчислений от ОАО «РЖД» в региональные и местные бюджеты Псковской области составила 583 млн рублей.