Экономика

Повышение НДФЛ для уехавших за рубеж не коснется работающих по трудовым договорам

Законопроект об НДФЛ в отношении дистанционных сотрудников еще находится на стадии доработки, но уже сейчас можно сказать, что он не коснется тех, кто работает по трудовым договорам. Об этом уточнил Минфин в своем Telegram-канале.

«Минфин России поясняет: указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются», - приводит сообщение министерства RuNews24.

Ранее российский кабмин внес в Госдуму законопроект, согласно которому компании в ряде случаев обязаны взимать 30% налога на доходы физлиц (НДФЛ) с выплат в пользу сотрудников, которые уехали за рубеж.

25 апреля законопроект был отозван, это произошло из-за того, что в него необходимо внести технические уточнения. После этого законопроект опять вынесут на обсуждение.