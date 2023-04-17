Экономика

Дефицит бюджета Пскова в 2022 году составил около 10 млн рублей

Дефицит бюджета Пскова в 2022 году составил около 10 млн рублей. Об этом сообщила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт в ходе очередной 10-й сессии Псковской городской Думы сегодня, 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Доходы бюджета города за 2022 год исполнены на 100,6% от утвержденных бюджетных назначений и составили 9 млрд 306,5 млн рублей. Доходы увеличились за счет внебюджетных трансфертов Доходы увеличились за счет внебюджетных трансфертов. Наибольшее внимание уделялось сферам образования и ЖКХ.

Расходы бюджета Пскова за прошлый год исполнены на 97,7% от утвержденных бюджетных назначений и составили 9 млрд 317 млн рублей. По сравнению с 2021 годом расходы выросли на 36%, что составляет около 2 млрд рублей.

Дефицит бюджета города в 2022 году составил 10 млн 471 тысяч рублей.