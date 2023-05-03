Экономика

Бюджет России в мае недополучит более 8 млрд рублей нефтегазовых доходов

Федеральный бюджет РФ в мае может недополучить 8,1 млрд рублей нефтегазовых доходов, сообщается на сайте Минфина РФ.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в мае 2023 года в размере -8,1 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2023 года составило -32,4 млрд руб.», - говорится в сообщении.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 40,4 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 10 мая 2023 года по 6 июня 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 2 млрд руб.