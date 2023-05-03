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Экономика

Бизнес в России предложил уничтожать поддельные товары

05.05.2023 07:46|ПсковКомментариев: 0

Производители предлагают уничтожать фальсифицированные товары — это касается всего спектра промышленной и потребительской продукции, от изготовления труб до продуктов питания. Об этом сказано в поправках в закон «О техническом регулировании», который в середине апреля рассмотрела рабочая группа по незаконному обороту товаров под председательством Роскачества.

На ней эксперты готовят темы для обсуждения на госкомиссии по незаконному обороту продукции при Минпромторге. Хотя глобально долю фальсификата на рынке сложно обозначить, она разнится в зависимости от отрасли. Например, в легпроме она может достигать до 20%, сообщают «Известия».

Автор документа — Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС). Проект поддержали другие изготовители промышленной и потребительской продукции, сказал глава объединения Владислав Ткаченко. Бизнес также предлагает сформулировать для фальсификата определение — продукция, в составе которой намеренно отражена неполная или недостоверная информация.

Действующее регулирование не содержит универсального определения фальсификата. Хотя продукцию, созданную с нарушениями (под нее попадает фальсифицированная продукция), говорится сразу в нескольких статьях КоАПа. Максимальное наказание за ее незаконный оборот — 500 тысяч рублей. Так, например, фальсификат может попасть под статью 14.43 «О нарушении изготовителем требований технических регламентов», штраф по ней — до 300 тысяч рублей. Если же продукция нанесла вред жизни и здоровья человеку, товары могут конфисковать.

Недобросовестным производителям, которые намеренно выпускающих фальсификат, не место на рынке, подчеркнули в Роскачестве. Такая продукция может нанести вред как потребителям, так добросовестным производителям, заметили там.

Теги: #бизнес #Россия #товар
Источник: Псковская Лента Новостей
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