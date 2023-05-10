Экономика

Россия оказалась среди мировых лидеров по темпам замедления инфляции

Россия оказалась среди мировых лидеров по темпам замедления инфляции. Единственной страной в мире с годовой дефляцией в марте стал ближневосточный Бахрейн, где она составила 0,1 процента.

Всего инфляция в начале весны замедлилась в 102 странах. Наиболее заметное снижение произошло в Южном Судане, Гане, России (на 7,5 процентного пункта), Белоруссии, Зимбабве и Турции, пишет RuNews24.

В исследовании также говорится, что наблюдается рост цен в 34 странах. Больше всего это стало заметно в Ливане, Бурунди, Пакистане и Эфиопии. На прежнем уровне остались ценовые показатели в Монголии, Восточном Тиморе, Кении и Намибии.

Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран — членов ООН. В финальную выборку включили 142 страны, по состоянию на начало мая раскрывшие данные за март.