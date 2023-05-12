Экономика

ВТБ запустил дистанционную ипотеку на вторичное жилье

ВТБ масштабировал проект, который позволяет клиентам оформлять ипотеку дистанционно. Теперь клиенты банка могут проводить удалённо все виды сделок - при покупке строящегося, готового жилья и при рефинансировании кредитов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

ВТБ существенно упростил процесс получения ипотеки на вторичное жилье. Клиентам, получившим усиленную квалифицированную подпись (УКЭП) в банке, больше не требуется устанавливать свою личность в офисе агентства недвижимости. Теперь это сразу происходит в отделении ВТБ при выпуске УКЭП. В результате оформить жилищный кредит в любом удобном месте (без привязки к офису агентства недвижимости или банка) могут все потенциальные заемщики ВТБ. Оформление документов в Росреестре также проходит дистанционно, посещения офиса банка или МФЦ не требуется.

«Для ВТБ одна из важнейших задач развития ипотеки – максимальная цифровизация всех процессов. Еще во время пандемии мы первыми вывели на рынок онлайн-кредиты на покупку квартир в новостройках, а сейчас предлагаем оформить цифровую ипотеку при сделках на вторичном рынке или рефинансировании. Благодаря новым сервисам и переводу услуг в электронный формат покупка недвижимости сегодня стала максимально быстрой и комфортной. При современном темпе жизни заемщикам важно мгновенно узнавать о решении банка и оперативно получать кредит, чтобы затем сосредоточиться на поиске объекта, а затем – обустройстве на новом месте. Особенно важна скорость сделки при покупке объектов на вторичном рынке, так как в таких операциях участвуют сразу несколько сторон – продавцы, покупатели, риелторы, банки. Наш новый проект значительно упрощает процесс получения ипотеки на готовые объекты: теперь клиентам не требуется тратить время и средства для поездки к месту проведения сделки», - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

ВТБ – один из лидеров российского рынка жилищного кредитования. По итогам четырех месяцев 2023 года порядка 63,3 тыс. клиентов получили в банке ипотеку объемом 321 млрд рублей. Основным спросом в январе-апреле пользовались стандартные ипотечные программы, по которым заемщики приобретают в основном вторичное жилье - на них пришлось около 56% сделок.