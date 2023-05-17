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Экономика

Банк России предупредил об ускорении годовой инфляции

18.05.2023 09:15|ПсковКомментариев: 1

Годовая инфляция в России начнет ускорятся с мая, когда будут выходить из расчета низкие значения лета 2022 года, следует из доклада Банка России «Динамика потребительских цен» за апрель.

Регулятор напомнил о росте цен на 9,3% в марте-апреле прошлого года. Однако уже с мая 2022 года рост цен замедлился, а, следовательно, апрельский показатель годовой инфляции — локальный минимум, пишет «Прайм».

Как объясняется в комментарии регулятора, «с мая 2023 года этот показатель начнет расти, так как из его расчета будут выходить очень низкие значения приростов цен мая-сентября 2022 года, когда цены корректировались после весеннего скачка».

Согласно базовому сценарию Центробанка, в 2023 году годовая инфляция с учетом проводимой денежно-кредитной политики должна выйти на уровень 4,5-6,5%, а в 2024-м — вернутся к 4% и находиться около этого значения в дальнейшем.

Теги: #инфляция
Источник: Псковская Лента Новостей
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