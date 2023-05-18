Экономика

Путин: Следует рассмотреть меры поддержки аграриев в новых регионах страны

Президент России Владимир Путин заявил, что следует рассмотреть возможные меры поддержки аграриев в новых регионах страны. По его словам, российские власти намерены помогать местным производителям.

Он также отметил, что сегодня будет проанализировано, как продвигается работа по стране и в отдельных регионах. После чего будет детально рассмотрено, какая дополнительная поддержка требуется сельхозпроизводителям, сообщает FlashNord.

Путин подчеркнул, что нужно помочь сельхозпроизводителям, сельхозпредприятиям, фермерам в новых регионах, несмотря на все сложности текущего характера.

Президент обратил внимание, что сейчас закладывается основа будущего урожая, а значит, и надежности продовольственной безопасности страны.