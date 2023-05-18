Экономика

В Минфине предложили сохранять НДФЛ на уровне 13% для работающих из-за рубежа

Согласно заявлению замглавы ведомства Алексея Сазанова, опубликованному на официальном сайте российского Министерства финансов, в стране сохранится ставка НДФЛ для физлиц, находящихся на удаленной работе. Налог останется на уровне 13-15%.

При этом отмечается, что ставка будет единой, независимо от того, является ли физическое лицо налоговым резидентом России или нет, сообщает RuNews24.

«Был решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, которые работают с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ», — рассказал замминистра.

По его словам, сложно проверить резидентство налогоплательщика, если он находится на удаленной работе. В связи с этим ставка НДФЛ будет унифицирована.

Если российский резидент работает на зарубежную фирму, то компания обязана платить по аналогичной схеме – 13-15%. В ином случае физлицу необходимо подавать декларацию в частном порядке.

В случае действия соглашения об избежании двойного налогообложения можно принимать выплаченный налог как зачтенный.