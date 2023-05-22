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Экономика

Герман Греф: Доля юаня в экспортно-импортных операциях России будет и дальше расти

23.05.2023 12:20|ПсковКомментариев: 0

Доля юаня в экспортно-импортных операциях России будет и дальше расти, сообщил председатель правления Сбербанка Германа Грефа на Российско-Китайском бизнес-форуме.

«Открытие экономики Китая после пандемии даёт увеличение деловой активности и новые перспективы для роста более чем на 5% в год. С учетом того, что в структуре ВВП Китая доля инвестиций более 40%, это позволит стране наращивать производственные мощности более высокими темпами, чем в США и Европе. В свою очередь рост спроса со стороны Китая является определяющим для сырьевых рынков, поэтом сбалансированная макроэкономическая политика в Китае — важный драйвер для всей мировой экономики», - сказал Герман Греф.

Он отметил, что события последнего года показали насколько важна технологическая независимость стран и крупных компаний от крупных западных вендоров технологий.

«Уже несколько лет Сбер успешно использует в инфраструктуре банка более 70 собственных продуктов, объединённых в облачную цифровую платформу. Все решения платформы разработаны на основе свободно распространяемого ПО. Развитие Open Source платформ, нейросетевых моделей и совместных R&D-центров может стать базой для технологического сотрудничества России и Китая. У Сбера уже есть опыт создания таких центров и мы будем рады взаимодействию с китайскими партнерами», - продолжил он. 

По словам Германа Грефа, доля юаня в экспортно-импортных операциях России будет и дальше расти. За год доля юаня в экспортных операциях России выросла с 2 до 18%, в импорте — с 5 до 27%.

«Это впечатляющая динамика. В Сбербанке мы тоже видим существенный интерес клиентов к нацвалютам дружественных стран в целом, и юань здесь безусловный лидер. В 2023 году мы ожидаем десятикратный рост количества операций в юане по сравнению с прошлым годом», - заметил он.

Инициатива «Один пояс - один путь» является важной моделью развития мировой инфраструктуры и будет играть значимую роль в российско-китайских отношениях, считает Герман Греф.

«Логистика является важной частью стабильности мировой экономики, Россия и Китай нуждаются в улучшении связности транспортной инфраструктуры между странами. Сбербанк, как крупнейший кредитор российской экономики, готов участвовать в этом процессе.  
Мы будем рады помогать развитию китайского бизнеса в России. Если китайская компания хочет открыть счет в России, чтобы вести тут бизнес, то она спокойно может обратиться в Сбербанк, открытие счетов для нерезидентов – это стандартная процедура. Если китайская компания хочет получить у нас кредит для развития бизнеса в России, то она может обратиться через свое российское юрлицо или как иностранная компания через представительство – допустимы оба варианта. Также сейчас Сбер работает над платежным решением для иностранных граждан, чтобы гостям из Китая и других стран было удобно оплачивать покупки в нашей сети эквайринга», - заключил он.

Теги: #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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